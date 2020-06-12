Глава огркомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что северная столица России способна принять больше матчей турнира, чем заявлено изначально. Впрочем, только если на то понадобится необходимость.

Глава огркомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что северная столица России способна принять больше матчей турнира, чем заявлено изначально. Впрочем, только если на то понадобится необходимость."17 июня состоится исполком УЕФА, на котором будут подводиться итоги. Имеются вопросы по двум-трем городам, но в целом в УЕФА придерживаются того, что турнир пройдет в 12 городах, — приводит слова Сорокина Спортбокс.Ru. — 17 июня мы подведем черту. Дальше тянуть некуда. Необходимо определяться".На вопрос, может ли Санкт-Петербург принять больше матчей в случае невозможности другими городами сделать это он ответил: "Теоретически, это возможно. Любой город в состоянии принять больше четырех запланированных матчей. Но пока об этом рано говорить. Если же ситуация изменится, то это будет обсуждаться с политическим руководством страны, и с городом. Технически Санкт-Петербург, думаю, справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА".Напомним, что на данный момент в городе на Неве запланировано проведение трех матчей Евро-2020, перенесенного на 2021 год. Это три встречи группового этапа, среди которых две с участием сборной России (против Бельгии и Финляндии) и еще одна — один из четвертьфиналов Евро.