Актриса и телеведущая Сати Спивакова сообщила трагическое известие. Ушла из жизнь ее мама.

Актриса и телеведущая Сати Спивакова сообщила трагическое известие. Ушла из жизнь ее мама.Пианистка Аида Аветисова скончалась 7 июня в возрасте 87 лет. Ее дочь опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ряд архивных фотографий. "Мамочка,🖤😭🙏🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Сати Спивакова.Соболезнования актрисе принесли Максим Галкин, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Катя Лель. В комментариях также отметились ученики женщины. "Мой педагог... педагог жизни... эталон подражания... незабываемые воспоминания!", – поделилась одна из пользовательниц.Отметим, что в последние годы мать Сати Спиваковой сильно болела. В марте актриса рассказала, что ее родительница перестала узнавать близких. "Что происходит в ее мире, я не знаю. Возможно, один бесконечный день", – рассказала знаменитость.Как сообщает издание "7Дней", Спивакова унаследовала музыкальные способности от своих родителей. Ее мать АидаАветисова играла на фортепиано, а отец Зарэ Саакянц был скрипачом. Несмотря на это Сати поступила на актерский факультет в ГИТИС.10 Июн 2020 в 9:08 PDTК музыке она вернулась лишь после того, как в 1984 году вышла замуж за дирижера Владимира Спивакова. Супруги воспитывают трех дочерей. В июне 2017 года "Дни.ру" написали, что их наследница Татьяна