Следствие установило, что в день катастрофы пилот, который и являлся владельцем самолета, разбившегося при выполнении авиахимических работ, не уведомил о своих планах органы организации воздушного движения.

Следственный комитет обнародовал кадры, снятые на месте крушения легкомоторного самолета Х-32 "Бекас", разбившегося вечером в четверг, 11 июня, на территории Шиловского района Рязанской области.В настоящее время известно, что катастрофа произошла в ходе выполнения авиахимических работ. Как сообщалось ранее, находившийся на борту пилот, который и являлся владельцем летательного аппарата, погиб.Установило, что пилотское свидетельство погибшего и регистрация воздушного судна были оформлены надлежащим образом, однако в тот день, когда произошло ЧП, он не уведомил о полете уполномоченные органы организации воздушного движения."Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия", — отметили в СК РФ.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".