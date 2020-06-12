В клип вошли кадры о служебных буднях сотрудников спецподразделений, которые, рискуя собственной жизнью, ежедневно обеспечивают безопасность и правопорядок в столице...

Сотрудники спецслужб сняли поздравительный видеоролик на известную песню заслуженного артиста России Олега Газманова «Вперёд, Россия!».В клип вошли кадры о служебных буднях сотрудников спецподразделений, которые, рискуя собственной жизнью, ежедневно обеспечивают безопасность и правопорядок в столице, в любую минуту готовы прийти на помощь. Кульминационным моментом клипа является встреча сотрудников ГИБДД, СОБР и пожарных на Большом Каменном мосту, где к их дружескому рукопожатию присоединяются дети, которые являются будущим России.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве