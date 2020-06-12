Суд приговорил бывшего первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Андрея Лазуткина к трем с половиной годам с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в более чем 4,7 миллиона рублей за взятку и превышение должностных полномочий.

Суд приговорил бывшего первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Андрея Лазуткина к трем с половиной годам с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в более чем 4,7 миллиона рублей за взятку и превышение должностных полномочий.Кроме того, Лазуткин лишился права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.Сумма свыше 4,7 миллиона рублей равна в 20-кратному размеру полученной чиновником взятки.По данным следствия, взятку Лазуткин получил в 2015 году от представителя фирмы-подрядчика в виде услуг по ремонту квартиры сына. Стоимость ремонтных работ составила более 200 тысяч рублей. За это чиновник должен был беспрепятственно подписать документы на оплату работ по строительству Ставропольского клинического перинатального центра.Кроме того, в августе и сентябре 2016 года Лазуткин незаконно, без проведения конкурса, заключил два государственных контракта на реконструкцию автомобильных дорог в Ставропольском крае. Стоимость этих работ составляла более 335 и 50 миллионов рублей. Чиновник также незаконно заключил госконтракты на проведение строительного контроля при выполнении работ на суммы 6 миллионов и свыше 900 тысяч рублей.