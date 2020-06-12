Анна Седокова разразилась гневной речью в адрес людей, которые интересуются лишь ее откровенными снимками. Певица больше не намерена развлекать таких людей, потому что уже выросла.

Анна Седокова разразилась гневной речью в адрес людей, которые интересуются лишь ее откровенными снимками. Певица больше не намерена развлекать таких людей, потому что "уже выросла".Анна Седокова в инстаграм-аккаунте поразмышляла о поведении своих подписчиков. Певице надоело, что некоторые пользователи Сети видят в ней лишь "телку с грудью" и совершенно не интересуются ее творчеством и познаниями.Знаменитость огорчена, что многим нет дела до ее публикаций про книги, бизнес, психологию, семейные ценности и прочее. Анна считает, что женщина может быть разной – читать умные книги и при этом носить откровенное нижнее белье. "Но если вы видите только стринги, это не мои проблемы, а ваши", – написала Седокова.По мнению Анны, она не виновата в таком поведении аудитории. Седокова не отказывается публиковать откровенные фотографии. Знаменитость призвала остаться с ней лишь тех поклонников, которым интересна не только нагота, но и ее внутренний мир.16 Дек 2018 в 1:45 PSTИнтересно, что пользователи Сети поддержали Анну Седокову. Они оставили множество комплиментов певице, и на этот раз не связанные с ее фигурой. "Аня, я люблю вас любой. И даже голой. Вы прекрасны", "В последнее время вы стали еще лучше и интересней как личность и как человек", – написали подписчики.