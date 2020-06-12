Киевский районный суд Симферополя в пятницу, 12 июня, постановил заключить под стражу троих россиян, которые готовили теракт в столице Крыма. Они будут находиться в СИЗО до 10 августа. Еще одного фигуранта этого дела отправили под домашний арест.

Киевский районный суд Симферополя в пятницу, 12 июня, постановил заключить под стражу троих россиян, которые готовили теракт в столице Крыма. Они будут находиться в СИЗО до 10 августа. Еще одного фигуранта этого дела отправили под домашний арест.Как сообщила представитель пресс-службы суда Фериде Илимдарова, задержанные подозреваются в подготовке не только теракта, но и ряда других преступлений.Ранее ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, которые намеревались взорвать на одном из рынков Симферополя самодельное взрывное устройство, а также выступали в интернете с лозунгами в поддержку экстремизма и терроризма.Выяснилось также, что задержанные связаны с украинскими радикалами, которые воюют в Донбассе. У экстремистов были изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие, боеприпасы, пишет РИА Новости. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.