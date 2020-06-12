Австриец Доминик Тим и немецкий теннисист Александр Зверев могут пропустить запланированный на осень Открытый чемпионат США. Также выразил сомнение в участии в турнире болгарин Григор Димитров.

Австриец Доминик Тим и немецкий теннисист Александр Зверев могут пропустить запланированный на осень Открытый чемпионат США. Также выразил сомнение в участии в турнире болгарин Григор Димитров.Окончательное решение о времени и месте проведения US Open будет принято на следующей неделе. Но турнир может не досчитаться многих участников. Несколько дней назад первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что может отказаться от выступлений. Теперь задумались о снятии Тим, Зверев и Димитров, сообщает РИА Новости.Старт US Open был отложен на конец августа. Однако не исключено, что в связи со сложной ситуацией с коронавирусом, турнир будет отодвинут на более поздний срок или вообще отменен.