Задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка, сообщил председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель, вместе с ними – представители коммерческих структур, ранее работавшие в банке.

Задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка, сообщил председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель, вместе с ними – представители коммерческих структур, ранее работавшие в банке.По словам Тертеля, всего были задержаны 15 человек. Они дали признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Так, они выдают средства, полученные преступным путем. Уже изъято 4 миллиона долларов, ценных бумаг на полмиллиона долларов, к материалам дела приобщены дигипассы, передает "Интерфакс".