Бывшая участница скандального реалити-шоу Дом-2 Милена Безбородова легла под нож хирурга. Подробностями своего самочувствия знаменитость поделилась с поклонниками.

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Милена Безбородова легла под нож хирурга. Подробностями своего самочувствия знаменитость поделилась с поклонниками.Экс-участница телепроекта рассказала, что перенесла операцию по восстановлению зрения. "Мне сделали маленький разрез лазером и потом удалили часть роговицы глаза", – поделилась подробностями Милена Безбородова.По ее словам, процедура была быстрой и безболезненной. Некоторое время она видела мир мутно, однако потом зрение прояснилось. Сразу после операции звезда смогла взять в руки мобильный телефон. Медики делали все по технике, после которой не нужна реабилитация, пояснила девушка.Отметим, в прошлом Милена Безбородова часто жаловалась на проблемы со здоровьем. Осенью 2019 года врачи удалили у нее четыре доброкачественных новообразования. После хирургического вмешательства звезда скандального длительное время восстанавливалась.8 Июн 2020 в 4:38 PDTВесной этого года девушка вновь обратилась к врачам. Оказалось, что в ее недавно увеличенной груди . Милена Безбородова сообщила, что ей пока не нужно ложиться под нож. Знаменитость регулярно наблюдается у специалиста.