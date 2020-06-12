Транш МВФ в совокупности с финансовой помощью от Евросоюза уже увеличили международные резервы Украины до $28,7 млрд долларов.

Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. Глава НБУ уточнил, что средства поступили не напрямую от МВФ, а от нескольких стран — членов фонда, поэтому средства поступали в разных валютах. "Процесс завершен", — добавил Смолий.Он также сообщил, что этот транш МВФ в совокупности с финансовой помощью от Евросоюза уже увеличили международные резервы Украины до $28,7 млрд долларов. Ожидается, что по новой кредитной программе МВФ в течение 18 месяцев направит Киеву 5 млрд долларов. В МВФ отмечали, что первый транш Киев получает "незамедлительно", последующие — по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет его миссия.Для подписания меморандума с МВФ, который открыл доступ к новой кредитной программе на 5 млрд долларов, Украина выполнила два ключевых условия: разрешила продажу земель сельхозназначения и приняла закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.