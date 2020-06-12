Количество людей, делающих тесты на коронавирус в Подмосковье, растет каждую неделю и доходит до 20 тысяч пациентов в сутки. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью телеканалу Россия 24.

Количество людей, делающих тесты на коронавирус в Подмосковье, растет каждую неделю и доходит до 20 тысяч пациентов в сутки. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24"."Плюс ИФА-тесты (на антитела), плюс экспресс-тесты", — уточнил Воробьев.Он также рассказал, что в июне продолжат свою работу временные госпитали "Патриот" и "Крокус Экспо". Однако порядка 1-1,3 тысячи коек еженедельно возвращают в плановый режим работы.Власти действуют "по географическому принципу", пояснил губернатор. "Везде — на севере, юге, западе, востоке — есть ковидные койки. Оставляем их, чтобы маршрутизация была максимально рациональна, удобна. С другой стороны, там готовим койки для оказания общих медицинских услуг", — сообщил он.