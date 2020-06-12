В Александровском и Юрьев-Польском районах проводятся уроки дорожной безопасности.

На территории Владимирской области в период с 1 по 30 июня 2020 года проходит кампания «Безопасное лето», направленная на обеспечение безопасности несовершеннолетних.В рамках кампании на территории Александровского района продолжаются мероприятия по обучению юных участников дорожного движения безопасному поведению на дорогах. В дежурных группах детских садов проходят уроки дорожной безопасности. Воспитатели проводят обучающие занятия с детьми, отрабатывают навыки безопасного поведения на дороге. Так, в детском саду № 23 в деревне Следнево проводились занятия на знание сигналов светофора, дорожных знаков, расположение транспортных средств на улице. В детском саду № 1 города Александрова прошло практическое занятие, направленные на формирование навыков безопасного поведения на дороге. Кто-то из ребят побыл в роли пешеходов, кто-то в роли регулировщика, а кому-то досталась роль светофорика. В ходе занимательной игры девчонки и мальчишки на практике освоили Правила дорожного движения.В Юрьев-Польском районе полицейские вручали листовки водителям транспортных средств и советовали с особым вниманием относиться на дорогах к юным пешеходам, а родителям напомнили о правилах перевозки детей в салонах автомобилей и о важности использования детского удерживающего устройства. Участникам дорожного движения роздано более 30 листовок.Также полицейские проверили транспортные средства на предмет перевозки детей с использованием детских удерживающих устройств, среди которых был выявлен 1 факт нарушения ПДД РФ. На правонарушителя составлен административный протокол, предусмотренный частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения).Госавтоинспекция обращается к родителям:повторите с детьми ряд простых правил, которые помогут Вам и Вашему ребенку безопасно передвигаться по улицам и дорогам:-находясь с ребёнком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите ребенка спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность;-не посылайте ребёнка переходить или перебегать дорогу впереди вас, этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребёнка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев;-учите ребёнка смотреть. У ребёнка должен быть выработан твёрдый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма;-учите ребёнка замечать транспортное средство. Иногда ребёнок не замечает машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль;-учите ребёнка оценивать скорость и направление движения автомобиля. Научите ребёнка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.-твёрдо усвойте сами и научите ребёнка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребёнку, почему нельзя прыгать на ходу;Такие онлайн уроки безопасности подготовил инспектор группы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Юрьев-Польского района капитан полиции Сергей Шляпов. Сотрудники приглашают родителей с детьми к их просмотру в социальных сетях групп «Вестник Ополья» и «Молодежь Юрьев-Польского».