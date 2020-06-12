Жителям по-прежнему советуют соблюдать самоизоляцию.

На территории Владимирской области на 12 июня лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Больше всего новых заболевших в Гусь-Хрустальном - 24.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3390 случаев заболевания. Наибольшее число случаев во Владимире – 707.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области призывает жителей соблюдать режим самоизоляции на дому.