Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в пятницу, 12 июня, в МИД страны в связи с заявлением официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны Румынии.

Российский посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в пятницу, 12 июня, в МИД Румынии в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны Румынии.Как заявил послу госсекретарь румынского МИД Дан Некулэеску, упоминание России в стратегии обороны его страны не должно никого удивлять. Некулэеску назвал его следствием "дестабилизирующего" поведения РФ в регионе. Говоря о ситуации в Черном море, он указал, что "меры строго оборонительного характера", принятые НАТО, также связаны с упомянутым поведением РФ.МИД Румынии уточнил также, что новая Национальная стратегия обороны отражает "статус Румынии как государства-участника НАТО и ЕС", пишет ТАСС.Захарова заявила накануне, что Национальная стратегия обороны Румынии будет использована для наращивания присутствия сил США и НАТО в Черном море. Таким образом, по ее словам, Бухарест вносит свою лепту в дальнейшее нагнетание напряженности в регионе.Стратегию национальной обороны Румынии, разработанную администрацией президента страны, одобрил Верховный совет обороны, теперь ее должен принять румынский парламент. Россия в документе названа угрозой национальной безопасности Румынии.