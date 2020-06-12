Официальный представитель МИД России Мария Захарова встретилась в пятницу с участниками движения Юнармия на акции Виртуальное путешествие Я люблю Россию!.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова встретилась в пятницу с участниками движения "Юнармия" на акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!". В ходе разговора Захарова посетовала, что многие, кто называет себя патриотом, не соответствуют смыслу этого слова. Звание патриота необходимо "заслужить делами, а не словами", отметила дипломат. По мнению Захаровой, если человек не вкладывается в помощь людям, не улучшает жизнь в стране, то называть себя патриотом ему не стоит.Захарова отметила, что к слову "патриот" в обществе неоднозначное отношение. Это означает, что его слишком часто употребляют всуе и используют по пустякам. В этом вина коллективная, считает Захарова.Что касается личного описания патриотизма, то для Захаровой это, с одной стороны — любовь к людям, стране, природе, истории, с другой — честная и профессиональная работа, служение выбранной профессии.Захарова призвала молодых людей не бояться менять жизнь и никогда не поддаваться страху, пишет ТАСС.