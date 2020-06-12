Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы после того, как у его супруги был диагностирован коронавирус. Главе государства тоже сделали тест на наличие инфекции, но он дал отрицательный результат.

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы после того, как у его супруги был диагностирован коронавирус. Главе государства тоже сделали тест на наличие инфекции, но он дал отрицательный результат.Как пояснили в офисе украинского лидера, президент, согласно Конституции, не может никому делегировать свои полномочия. Вместе с тем ситуация самоизоляции и карантина в Основном законе не предусмотрена. "Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", — приводит выдержки из сообщения президентского офиса ТАСС.Там добавили, что состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности.Особый режим работы главы государства предусматривает, в частности, отмену всех запланированных на ближайшее время личных встреч, исключает участие Зеленского в массовых мероприятиях. Рабочие поездки президента за пределы Киева также отменяются. Фактически Зеленский сможет общаться лично только с ближайшими помощниками и охраной.Президент Украины проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры ежедневно, добавили в его офисе.