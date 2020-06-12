Жена президента Украины Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Её анализ на COVID-19 дал положительный результат.

Жена президента Украины Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Её анализ на COVID-19 дал положительный результат. Как сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе офиса президента, Елену Зеленскую изолировали для амбулаторного лечения.Место и время заражения Елены Зеленской выяснит эпидемиологическое расследование, так как супруга президента соблюдала карантинные правила Минздрава Украины. Так же она регулярно проверялась на наличие коронавируса — последний отрицательный тест был в начале июня.Как рассказали в пресс-службе, Елена Зеленская чувствует себя хорошо — симптомы заболевания COVID отсутствуют. Она не общается с другими членами семьи, так как у Владимира Зеленского и детей тест на вирус отрицательный.Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться, чтобы на собственном примере показать людям, "что это не чума"​​​.