Сильный пожар вспыхнул на трубопроводе в Омске, по предварительным данным, причиной ЧП стало попадание молнии. Сведений о пострадавших в результате инцидента, снятого на видео очевидцами, пока не поступало.

Попадание молнии вызвало возгорание на газопроводе в Омске – очевидцы запечатлели на видео серьезное ЧП, произошедшее в пятницу, 12 июня, на 2-й Солнечной улице.По данным местных СМИ, в результате инцидента без газа осталось около 70 тысяч человек. В настоящее время пожарные завершили работы на месте пожара.Однако, как сообщил представитель "Омскгоргаза", для начала полноценных восстановительных работ, следует дождаться полного выгорания газа. По некоторым оценкам, на это может уйти до десяти часов.