В 15-10 12 июня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме во Владимире на улице Добросельской в доме 205. На место ..

В 15-10 12 июня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме во Владимире на улице Добросельской в доме 205. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС сформировав 1 звено газодымозащитной службы, ликвидировали пожар на площади 0,5 кв. Сгорели постельные принадлежности. Погибших нет. Как уточеили в МЧС, на пожаре пострадала женщина 1940 года рождения. Эвакуировано 5 человек.На вызов выезжали 6 единиц техники, 19 спасателей.