12.06.2021

2021-06-12 08:05:04

Белокаменные храмы признаны главным сокровищем Владимирской области

Белокаменные храмы владимирской земли- гордость и национальное достояние. Символ могущества, величия и "застывшая история". Эти архитектурные шедевры - молчаливые свидетели самых важных событий отечественной истории. О "жемчужинах" белокаменного зодчества- Мария Платанюк.



В преддверии праздника Дня России наша съемочная группа провела опрос. Знают ли гости и жители Владимира, какой праздник отмечается 12 июня. И почему именно в этот день? Посмотрим, что получилось.



Белокаменное чудо. Царевна Лебедь в обрамлении зыбких волн Нерли. Жемчужина Святой Руси. Так часто говорят о храме Покрова. Место особой духовной силы, остров веры. К нему по заповедному лугу по пешеходной тропе ежегодно идут тысячи и тысячи туристов и паломников. Кто-то- впервые. Кто-то- возвращаясь вновь. Потому что не вернуться невозможно. Главный образ, который увозят из храма Покрова на Нерли- не на снимках или открытках. Он - в сердце.



Евгений, паломник (г. Нижний Новгород):



- Приезжаю сюда, как на остров тишины. Потому что сейчас мир - пищит, кричит, звенит, а здесь тихо - как 700-800 лет назад. Здесь сохраняется тишина и благодать.



8 с половиной веков истории. Гармония и совершенство в строгом белом камне. Церковь Покрова на Нерли академик Игорь Грабарь называл одним из величайших памятников мирового искусства. Гениальные, изысканные пропорции устремляют храм ввысь. Великолепны и белокаменные рельефы. Царь Давид, птицы, львы, грифоны, женские образы. Традиционной является датировка церкви, принятая доктором исторических наук Николаем Ворониным. 1165 год. Храм Покрова на Нерли великий князь Андрей Боголюбский построил в память о погибшем сыне Изяславе. Церковь освятили в честь праздника Покрова пресвятой Богородицы. Покрова на Нерли- один из главных символов владимирской земли. Из белого камня, а не из плинфы, строили только в Северо-Восточной Руси. И эта величественная красота дошедших до нас шедевров- не просто национальное достояние, наследие всего мира.



У храма Покрова, там где Нерль впадает в Клязьму, к княжеской резиденции поворачивали корабли. Свой белокаменный дворец великий князь Андрей возвёл в Боголюбове.



Начатое властелином Северо-Восточной Руси монументальное строительство- отражение силы и политического значения его княжества. До нашего времени сохранился лишь фрагмент Боголюбского замка. Лестничная башня и арочный переход. В своём дворце от рук заговорщиков великий князь погиб в результате боярского заговора в 1174-ом году. Остатки его великолепной резиденции также входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Из Боголюбова перенесёмся в Кидекшу, близ Суздаля… К истокам белокаменной архитектуры. В Кидекше , в 1152-ом году была возведена церковь Бориса и Глеба. Это древнейший белокаменный храм Северо-Восточной Руси. Он также- в списке ЮНЕСКО. Храм возведен во времена правления суздальского князя Юрия Долгорукого. Здесь находилась его загородная резиденция. Церковь Бориса и Глеба в Кидекше- памятник грозных драматических времен. Шедевр, который обязательно нужно увидеть своими глазами!



Как и белокаменный суздальский кремль. Тот, что возвышается в кольце земляных валов, в излучине Каменки. Издалека сияют звезды в небесной сини куполов его жемчужины- Рождественского собора. Главный храм средневекового Суздаля, города, который уже в 2024-ом отметит своё тысячелетие, был построен в начале 13-ого века, также из бутового камня, и по-прежнему поражает воображение.



А этот величественный храм на холме древней столицы- Владимира, стоящий высоко над Клязьмой – на протяжении столетий был главным на Руси. Успенский собор. Его в апреле 1158-ого года заложил великий князь Андрей Боголюбский. От этого храма пошла традиция посвящать кафедральные соборы в русских городах Успению Богородицы. По образу и подобию владимирского был выстроен Успенский собор московского Кремля. Успенский собор- свидетельство небывалого расцвета, которого достиг Владимир при Андрее Боголюбском. Его купола- особые, в форме шлемов – символ твёрдой великокняжеской власти и военного могущества. Центральная глава храма, устремлённая ввысь на 33 метра, превзошла даже Собор Святой Софии в Киеве.



Согласно летописным свидетельствам, для строительства Успенского собора Андрей Боголюбский «привёл мастеров из всех земель». Храм возведён в классическом для того времени- романском стиле- из дорогостоящего известняка. Снаружи украшен искусной резьбой. Здесь в 1252 году на престол был посажен великий князь Александр Невский.



Своды Успенского кафедрального собора хранят фрески кисти гениального иконописца Андрея Рублёва. Более 300 квадратных метров живописи великого русского художника. Андрея Рублёва называют ярчайшим представителем русского Возрождения. Его работы, по сути, совершили переворот в сознании людей. Страшный суд: но вместо ожидаемого ужаса - надежда на спасение. Лики святых светлы, открыты, наполнены любовью. Увидеть Успенский собор и наследие Рублёва ежегодно приезжают туристы из разных стран мира.



- Первое летописное упоминание об Андрее Рублёве относится к 1405 году. Вместе с Феофаном Греком Андрей Рублёв расписывает Благовещенский собор московского кремля. Второе упоминание - уже в 1408-ом. Андрей Рублёв и Даниил Чёрный работают над фресками Успенского собора. Главного храма владимирской земли.



А это уже западная граница древнего града. Золотые ворота Владимира. Уникальный образец древнерусского оборонительного зодчества. Фортификационное сооружение и триумфальная арка одновременно. Строгие пропорции подчеркнуты мощным полуциркульным сводом и небольшой надвратной Ризоположенской церковью. Окончание строительства Золотых ворот, относится к 1164-ому году. Как сообщает Ипатьевская летопись, князь Андрей Боголюбский их «золотом учини». Во время правления Боголюбского Владимир имел семь входных ворот. До нашего времени дошли только Золотые. Ворота- неприступная крепость- пережили нашествие войск Бытая, в 1238-ом. Устояли. Врагу удалось попасть в город, только прорвав деревянные укрепления на валу.



Арина Фёдорова, турист (г. Москва):



- Хотелось бы, чтобы осталось это наследие и для детей, и внуков сохранилось.



А теперь перенесёмся в сердце древней столицы. Великолепный Дмитриевский собор. Построенный князем Всеволодом Большое Гнездо в конце 12-ого столетия. "Создал церковь прекрасную мученика Димитрия на дворе своём и украсил её дивно иконами и письмом…» Крестово-купольный храм, возведенный русскими мастерами, был освящен в честь небесного покровителя князя- Димитрия Солунского. Имя Димитрий правитель носил в крещении.



Дмитриевский собор знаменит своей резьбой по белому камню. Уникальных рельефов- почти 600. Именно поэтому храм так часто называют «белокаменной книгой», «драгоценным ларцом». Главная идея наружной скульптуры собора- прославление княжеской власти. Потому здесь так много геральдических символов. На фасадах Дмитриевского собора- улыбающиеся львы, грифоны, другие мифические животные, растения- образ райского сада, царь Давид, играющий на гуслях, фигуры святых, изображение великого князя Всеволода - сына Юрия Долгорукого- со своими сыновьями. Дмитриевский собор был домовым храмом князя и соединялся с его дворцом галереями. Вглядываться в рельефы этого храма можно бесконечно…



Исторический шифр- и в резьбе Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Великолепный белокаменный храм - объект культурного наследия федерального значения. На фасадах Георгиевского храма - Богоматерь Оранта и Спас Нерукотворный, рычащий лев, птицы Сирин, грифозмей, удивительный слон и медведь. И если слона из белого камня, "зверя для Руси невиданного", нужно разыскивать на северном фасаде- над колонной, той, что венчает женский лик, то медведь притаился на левой пилястре западного притвора. Там, где чередуются медальоны с изображениями животных.



Светлана Борисова, директор Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея:



- Это уникальный памятник, аналогов которому мы не найдём во всём мире. Если сравнивать обилие узорочья, на соборах того времени, то в церкви Покрова на Нерли в Боголюбове немного белокаменной резьбы, на Дмитриевском соборе во Владимире чуть больше, а Георгиевский же наш собор сплошь украшен белокаменной резьбой от основания до главы.



Георгиевский собор – «лебединая песня» белокаменного зодчества. Последний храм из белого камня, возведенный на Руси до монгольского нашествия. Не только шедевр архитектуры, но и памятник духовный. Возведение собора связано с именем великого князя Святослава Всеволодовича, внука Юрия Долгорукого.



- Согласно летописным свидетельствам, при возведении Георгиевского собора князь Святослав Всеволодовичем был "мастером", архитектором и руководителем строительной артели. Белокаменную жемчужину строили несколько лет, с 1230 по 1234 год. А это одна из главных реликвий Георгиевского собора - так называемый Святославов Крест. Когда-то он находился на северном фасаде храма. По преданию, из белого камня его высек сам князь Святослав. В честь своего чудесного спасения".



Теперь крест, как и некоторые другие рельефы- внутри собора. Значительная часть шедевра обрушилась в 15 столетии. И была восстановлена в 1471-ом силами Василия Ермолина. Собор потерял свои первоначальные пропорции (стал более приземистым), но не утратил величия и значения для мировой истории. Игумен Афанасий Селичев, настоятель Михайло-Архангельского монастыря подчёркивает: его молитвы сегодня - и о будущем этого шедевра. Храму необходима срочная реставрация.



Игумен Афанасий, настоятель Михайло-Архангельского монастыря:



- У нас не так много осталось памятников домонгольского периода, тем паче, такого уровня художественной ценности, соответственно, и духовной ценности тоже. * Наши предки молились в этом храме и мы молимся... Хотелось бы, чтобы и дети, и внуки наши продолжали молиться Господу в этом замечательном церковном сооружении.



В 2015-ом символ Юрьева-Польского был включен в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Специалисты надеются, что в будущем будет исправлена очевидная несправедливость. И Георгиевский собор, наконец, войдёт в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



(май 2014) Игорь Столетов, академик архитектуры, почётный гражданин г. Владимира:



- За полвека мы изменили в значительной степени и это до сих пор работает взгляд на наши древние города Владимиро-Суздальской земли. Они стали ценностью национальной.



Эта живая нить не прерывается и сегодня. Великая история великой страны- осязаемая, звучащая- в блеске куполов, звоне колоколов, поэме белого камня. История, которая рядом… История, которую так важно сохранить.



Мария Платанюк