Ленинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора “Облстройзаказчика” Андрея Бояринова. Напомним, на должности руководителя

Ленинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора “Облстройзаказчика” Андрея Бояринова. Напомним, на должности руководителя госпредприятия он проработал почти три года: с ноября 2016-го по сентябрь 2019 года. Чиновник курировал строительство соцобъектов в области. Андрей Бояринов обвиняется в двух преступлениях: в получении взятки в размере 4 миллионов рублей и злоупотреблении должностными