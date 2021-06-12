Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским фактически заверил его, что Киев может не волноваться о вступлении в НАТО. Однако это может произойти не раньше, чем хозяин Белого дома поговорит с Владимиром Путиным и европейскими лидерами.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским фактически заверил его, что Киев может не волноваться о вступлении в НАТО. Однако это может произойти не раньше, чем хозяин Белого дома поговорит с Владимиром Путиным и европейскими лидерами.Такое мнение озвучил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. По его словам, власти Украины ведут себя глупо, так как переживают по этому вопросу уже сейчас, хотя их участь будет решаться на саммите Байдена и Путина. Эксперт отметил, что это решение совершенно не зависит от того, состоится или нет встреча украинского и американского президентов.Ранее Джо Байден, разговаривая по телефону с Владимиром Зеленским, заверил его в том, что поговорит с президентом России о суверенитете Украины. По его словам, США будут и дальше защищать украинскую государственность. Кроме того, Байден заявил Зеленскому, что этим летом пригласит его в Вашингтон.По мнению Ищенко, этим телефонным разговором президент США фактически сказал украинскому коллеге: "Ты не беспокойся, дурак ты эдакий, никто тебя на улицу пока не выбросил". То есть, можно сказать, что Владимиру Зеленскому посоветовали "сидеть и не подпрыгивать".Эксперт предположил, что, если Байден и Путин не договорятся на саммите, Белый дом продолжит политику давления на Россию, везде упоминая Украину. Если же президенты России и Соединенных Штатов придут к какому-то соглашению, судьба Украины будет решаться исходя из этих договоренностей.