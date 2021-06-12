Работники российских предприятий отметили День России. Они провели акции, флешмобы, организовали торжественные шествия и концерты.

Работники российских предприятий отметили День России. Они провели акции, флешмобы, организовали торжественные шествия и концерты.Сотрудники ООО "Газпром добыча Надым" собрались, чтобы провести масштабную акцию ко Дню России. На площадь вышли 1600 работников предприятия, несмотря на прохладную погоду. Они держали в руках красные, белые и голубые листы бумаги, образовали прямоугольник цветов российского триколора и фигуры, которые с высоты напоминали балалайку и матрешку.Похожую акцию организовали сотрудники ПАО "НК "Роснефть". Держа в руках листы бумаги тех же цветов, они выстроились в слово "Россия" и образовали сердце. Работники ПАО "Транснефть" со всей страны выложили по одной букве из названия государства и сняли видео.Работники госкорпорации "Росатом" привлекли к флешмобу в День России дошколят. Дети были одеты в белые, красные и голубые футболки. Они танцевали с воздушными шариками и образовали российский триколор.СотрудникиГМК"Норникель" тоже присоединились к акции. Каждому раздали флажки с триколором, а также записали видеопоздравление.В День России также отличились аэропорты. Например, в Курумоче (Самара) из спецтехники и автомобилей выложили слово "Россия", а в Кольцово (Екатеринбург) военные исполнили патриотическую песню. В аэропорту Саратова раздавали флажки с триколором.12 июня россиян поздравляет авиакомпания "Аэрофлот". "Уважаемые пассажиры, экипаж поздравляет вас с праздником и желает счастья, здоровья и успехов вам и вашим близким. С Днем России!", – сказал бортпроводник на одном из рейсов в субботу.В преддверии праздника сотрудники компании "СУЭК-Кузбасс" принимают участие в различных тематических акциях. 12 июня они организовали праздничный флешмоб. На промплощадке они развернули государственный флаг и проскандировали патриотические лозунги.Видео ко Дню России также сняли сотрудники ООО "Газпром трансгаз Ухта", "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", "Ренова", РЖД, Братского , Иркутского и Красноярского алюминиевых заводов, а также ПАО "Группа ГАЗ", Горьковскоого автомобильного и Ярославского моторного заводов.