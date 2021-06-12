12.06.2021

2021-06-12 16:35:04

Ко Дню России. Всероссийский онлайн-марафон Широка страна моя родная

Первая точка на нашей карте самого дальнего региона Амурская область.



Первое русское поселение на реке Амур Албазино — символ стойкости и непокорности. Здесь рождались легенды. Здесь творилась история.



Отряд бесстрашных первопроходцев во главе с Ерофеем Хабаровым захватил улус местного князя Албазы и положил начало освоению местных земель, ограничив посягательства со стороны манчжуров и китайцев. Так они открыли для переселенцев плодородные земли и богатые зверем леса, заплатив за это огромную цену в тысячи человеческих жизней.



Еврейская автономная область полна трудолюбивых и отзывчивых людей, которые больше всего ценят взаимопомощь. Семья Кейван покажет и расскажет нашим зрителям, как делать мир лучше, начиная с самих себя.







Жители Магаданской области стараются сохранять ландшафт родной земли первозданным. Для них важно благоустраивать территорию и для самих себя и своих соседей, но не менять того, что уже сотворено природой.



В Приморье летом можно купаться в тёплом и ласковом море, а для жителей северной части региона привычны студёные морозы.



Чукотка иногда переживает метели даже в июне!



На самом северо-востоке России постоянно бьют климатические рекорды.



Прямо сейчас вы сможете увидеть, как выглядит настоящая лютая пурга, когда ветер сбивает с ног!



Чукотский автономный округ — это настоящий край земли, убедитесь сами!



И поближе познакомьтесь с белыми медведями, здесь они частые гости!



Якутия занимает площадь больше Аргентины, а в недрах ее скрыта вся таблица Менделеева.







Дикий край, где суровая зима сменяется знойным летом.



Отвесные скалы, устремлённые в небо, представляют не только эстетический, но и научный интерес, ведь хранят в себе тайны Кембрийского периода.



Хабаровский край — промышленный центр Дальнего Востока.



Родина кораблей и самолётов.



«Восточный» — первый граждански космодром России, отвечающий самым высоким требованиям и стандартам. У вас есть уникальная возможность посмотреть, как функционирует секретное космическое предприятие!



Сейчас его отслуживают высококвалифицированные специалисты со всей нашей страны.



Скоро команде «Восточного» предстоит ответственная миссия — дать старт исследованиям естественного спутника Земли совершить научный прорыв.



Бурятия сохраняет свой национальный язык наравне с русским и чтит традиции, при этом двигаясь в ногу со временем. Солнца здесь больше, чем в южных регионах России, а леса занимают более 84% площади республики.



Забайкалье затеряно среди горных массивов, составляющих невероятный пейзаж. Увидеть этот регион — мечта многих путешественников.



Великий русский писатель Антон Чехов, проезжая эту землю, удивленно писал, что видел здесь и вершины Кавказа, и озёра Финляндии, и степи Венгрии.



Причудливые скалы и древние курганы действительно приковывают взгляд, убедитесь в этом сами!



Присоединяйтесь к виртуальному путешествию по самому отдалённому Федеральному округу и вы поймёте, что Дальний Восток ближе, чем нам кажется!



Трансляция доступна по всей стране



-на каналах «Самара24», «Кавказ24», «Восток24», «Запад24», «Нижний Новгород24», «Волгоград24», «Башкортостан24».;



-группе ГТРК «Самара» в социальной сети «Вконтакте» ;



-на национальной мультимедийной платформе «Смотрим» smotrim.ru/strana ;



-на сайте tvsamara.ru.