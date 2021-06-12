2021-06-12 16:35:04
2021-06-12 16:35:04
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/ Тема: Ко Дню России. Всероссийский онлайн-марафон Широка страна моя родная
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Первая точка на нашей карте самого дальнего региона Амурская область.
Первое русское поселение на реке Амур Албазино — символ стойкости и непокорности. Здесь рождались легенды. Здесь творилась история.
Отряд бесстрашных первопроходцев во главе с Ерофеем Хабаровым захватил улус местного князя Албазы и положил начало освоению местных земель, ограничив посягательства со стороны манчжуров и китайцев. Так они открыли для переселенцев плодородные земли и богатые зверем леса, заплатив за это огромную цену в тысячи человеческих жизней.
Еврейская автономная область полна трудолюбивых и отзывчивых людей, которые больше всего ценят взаимопомощь. Семья Кейван покажет и расскажет нашим зрителям, как делать мир лучше, начиная с самих себя.
Жители Магаданской области стараются сохранять ландшафт родной земли первозданным. Для них важно благоустраивать территорию и для самих себя и своих соседей, но не менять того, что уже сотворено природой.
В Приморье летом можно купаться в тёплом и ласковом море, а для жителей северной части региона привычны студёные морозы.
Чукотка иногда переживает метели даже в июне!
На самом северо-востоке России постоянно бьют климатические рекорды.
Прямо сейчас вы сможете увидеть, как выглядит настоящая лютая пурга, когда ветер сбивает с ног!
Чукотский автономный округ — это настоящий край земли, убедитесь сами!
И поближе познакомьтесь с белыми медведями, здесь они частые гости!
Якутия занимает площадь больше Аргентины, а в недрах ее скрыта вся таблица Менделеева.
Дикий край, где суровая зима сменяется знойным летом.
Отвесные скалы, устремлённые в небо, представляют не только эстетический, но и научный интерес, ведь хранят в себе тайны Кембрийского периода.
Хабаровский край — промышленный центр Дальнего Востока.
Родина кораблей и самолётов.
«Восточный» — первый граждански космодром России, отвечающий самым высоким требованиям и стандартам. У вас есть уникальная возможность посмотреть, как функционирует секретное космическое предприятие!
Сейчас его отслуживают высококвалифицированные специалисты со всей нашей страны.
Скоро команде «Восточного» предстоит ответственная миссия — дать старт исследованиям естественного спутника Земли совершить научный прорыв.
Бурятия сохраняет свой национальный язык наравне с русским и чтит традиции, при этом двигаясь в ногу со временем. Солнца здесь больше, чем в южных регионах России, а леса занимают более 84% площади республики.
Забайкалье затеряно среди горных массивов, составляющих невероятный пейзаж. Увидеть этот регион — мечта многих путешественников.
Великий русский писатель Антон Чехов, проезжая эту землю, удивленно писал, что видел здесь и вершины Кавказа, и озёра Финляндии, и степи Венгрии.
Причудливые скалы и древние курганы действительно приковывают взгляд, убедитесь в этом сами!
Присоединяйтесь к виртуальному путешествию по самому отдалённому Федеральному округу и вы поймёте, что Дальний Восток ближе, чем нам кажется!
Трансляция доступна по всей стране
-на каналах «Самара24», «Кавказ24», «Восток24», «Запад24», «Нижний Новгород24», «Волгоград24», «Башкортостан24».;
-группе ГТРК «Самара» в социальной сети «Вконтакте» ;
-на национальной мультимедийной платформе «Смотрим» smotrim.ru/strana ;
-на сайте tvsamara.ru.