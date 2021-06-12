В бывшем общежитии сгорело 900 метров кровли.

За минувшие сутки в Александрове дважды горело бывшее общежитие на Маяковского,1.В 11:44 11 июня на общей кухне, расположенной на пятом этаже здания, загорелся диван. Пожарные потушили пламя на площади два квадратных метра. С помощью спецустройств и по автолестнице спасено четыре человека, среди них было трое детей. Эвакуировали - 20 человек.Ночью 12 июня в 2:39 на пульт пожарной охраны поступил второй вызов. В многоквартирном жилом доме по тому же адресу полыхала крыша. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.Как рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко, погибших и пострадавших в результате двух происшествий – нет. Во время второго возгорания эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей.Администрация города Александров решает вопрос о временном размещении погорельцев.