Сгорело 900 метров кровли.
Ночью 12 июня на пульт пожарной охраны МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. В Александрове на улице Маяковского горела крыша бывшего общежития.
На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажки на площади 900 квадратных метров.
«Было сформировано два звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Сотрудники МЧС потушили пламя. Погибших и пострадавших нет», - рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.
Во время пожара эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей.
Местной администрацией решается вопрос о размещении погорельцев.
На вызов выезжали 12 единиц техники, 36 человек личного состава.
Напомним, что это второй пожар на Маяковского,1 за сутки. Утром 11 июня на пятом этаже горела кухня. С помощью спасательных устройств и по автолестнице было спасено - четыре человека, среди них - трое детей. Эвакуировали - 20 человек.