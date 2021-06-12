Сгорело 900 метров кровли.

Ночью 12 июня на пульт пожарной охраны МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. В Александрове на улице Маяковского горела крыша бывшего общежития.На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажки на площади 900 квадратных метров.«Было сформировано два звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Сотрудники МЧС потушили пламя. Погибших и пострадавших нет», - рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.Во время пожара эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей.Местной администрацией решается вопрос о размещении погорельцев.На вызов выезжали 12 единиц техники, 36 человек личного состава.Напомним, что это второй пожар на Маяковского,1 за сутки. Утром 11 июня на пятом этаже горела кухня. С помощью спасательных устройств и по автолестнице было спасено - четыре человека, среди них - трое детей. Эвакуировали - 20 человек.