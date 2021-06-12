Участниками мероприятия стали 19 юных жителей региона, достигших значимых успехов в учебе, спорте, творчестве.

Традиционно в преддверии Дня России во Владимире состоялась церемония вручения первых паспортов юным жителям, достигшим 14-летнего возраста.В мероприятии приняли участие начальник УВМ УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Дмитрий Филиппов, Губернатор Владимирской области, представители администрации региона, Уполномоченный по правам ребенка.Первые паспорта граждан Российской Федерации вручили 19 школьникам, достигшим значимых успехов в учебе, спорте, творчестве и занимающим активную позицию в жизни районов.Начальник УВМ Дмитрий Филиппов поздравил ребят и их родителей с этим важным событием, пожелал им быть достойными гражданами великой страны, всегда помнить о правах, обязанностях и об ответственности, связанной с получением паспорта.Вместе с документом ребятам вручили обновленный экземпляр Конституции Российской Федерации.Завершилось торжество выступлением творческих коллективов и общим фотографированием.