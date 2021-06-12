12.06.2021

2021-06-12 16:05:04

Продолжается всероссийский телемарафон Широка страна моя родная!

С севера омываемая водами Северного Ледовитого океана, неприступная Сибирь на юге стережёт границы нашей Родины и прямо сейчас открывается вам, уважаемые зрители, во всей своей первозданной красе и царственном величии.



Омск — знаковое место, расположенное в слиянии Оми и Иртыша.



Во время гражданской войны здесь хранился весь золотой запас нашей страны, не найденный до сих пор. Может быть, именно вам прямо сейчас повезёт его разглядеть?



Томск - город образования, науки и инноваций. Многие университеты этого города известны далеко за пределами России, благодаря своим перспективным разработкам.!



Новосибирск.



Именно здесь расположен самый большой оперный театр в стране. Место появления на свет Большого Адронного Коллайдера.



Город движения, стремления вперёд.



Алтайский край и его необузданную силу можно почувствовать даже через экраны.



Медовый и сырный край, полный талантливыми и жизнерадостными людьми.



Кузбасс. Кемеровская область внесла свой вклад в освоение космоса.



Именно здесь было открыто первое в России месторождение серебряных руд.



В Кузбассе невероятными темпами развиваются туристические маршруты, только за прошлый регион посетили более двух миллионов человек!



Красноярский край. Его прославили художник Василий Суриков и писатель Виктор Астафьев.



Разрезанная могучим Енисеем земля.



Таймыр поражает воображение контрастами. Жители полуострова наблюдают северное сияние, а на юге выращивают фрукты.



Родина сразу пяти коренных народов, где в начале лета ещё лежит снег.



Республика Алтай - страна молочных рек и кисельных берегов, а названия местных блюд звучат как музыка. Просто прислушайтесь!



Центр Азии - республика Тыва. Здесь есть ледники, тайга, горы, степи и даже песчаные пустыни.



Отсюда берет своё начало великий и полноводный Енисей.



Наполненный горловым пением и мелодией варгана край шаманов, где малые народы смогли сохранить привычный образ жизни.



Хакасия. Один из самых загадочных регионов России.



Даже блюда здесь не готовятся, а рождаются. Так говорят сами местные жители.



А древние духи покровительствуют всем их делам.



Иркутскую область должен посмотреть каждый житель нашей страны. Сделайте это прямо сейчас!



Байкал расположен именно здесь. Наш крупнейший природный резервуар пресной воды, самое глубокое озеро на планете.



В этом году Иркутск отмечает свой юбилей, городу исполняется 360 лет.



Присоединяйтесь к телевизионному путешествую по бескрайним просторам Сибири прямо сейчас! Это нужно увидеть своими глазами!



Всероссийский телевизионный марафон «Широка страна моя родная!» можно увидеть отовсюду!



-Включайте каналы «Самара24», «Кавказ24», «Восток24», «Запад24», «Нижний Новгород24», «Волгоград24», «Башкортостан24»!



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