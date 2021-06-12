День России, который отмечается 12 июня, – отличный повод для продвижения информации о нашей стране за рубежом. Особенно это важно сейчас, когда против России ведется агрессивная информационная кампания со стороны Запада, и одновременно происходит утрата влияния в ближнем зарубежье.

День России, который отмечается 12 июня, – отличный повод для продвижения информации о нашей стране за рубежом. Особенно это важно сейчас, когда против России ведется агрессивная информационная кампания со стороны Запада, и одновременно происходит утрата влияния в ближнем зарубежье.Но создается впечатление, что ответственное за это ведомство – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), не захотело использовать эту возможность.Прежде всего, найти информацию о мероприятиях практически невозможно. На сайте ведомства нет анонсов, отсутствует календарь мероприятий и какая-либо навигация по странам. На страницах в социальных сетях тоже в основном тишина – ограничились скромным роликом и постом с поздравлениями.Понятно, что проводить мероприятия в эпоху ковидных ограничений невыгодно и небезопасно. И правда, возможно Россотрудничеству не стоит тратить средства, чтобы по обыкновению собрать десяток студентов на какой-нибудь выставке или кинопоказе.Однако в распоряжении медийщиков организации гораздо более эффективные онлайн-форматы во всем их многообразии. Качественный вирусный клип на миллионы просмотров, яркая акция вроде прогремевшей во время карантина «изоизоляция», рассказавшая всему миру в том числе, о шедеврах русской живописи – так и работает настоящая «мягкая сила».Судя о всему, в Россотрудничестве не нашли средств на создание достойного ролика. В ведомстве ограничились бессодержательным слайд-шоу со справкой о празднике и конкурсом фотографии, в котором даже не прописаны основные условия – кто и как будет отбирать победителей, как именно определять красоту фотографий, какие будут призы.Видео во всех соцсетях ведомства посмотрели меньше двух тысяч человек.В этот день можно было бы мягко напомнить, что сотрудничество между Россией и странами СНГ должно строиться на принципах равноправия и дружбы. Мы открыли новую страницу в наших отношениях, и независимо от отношения к событиям того времени, необходимость выстраивать диалог на основе взаимного уважения и интересов становится все более острой в условиях, когда русская культура постепенно уходит с постсоветского пространства – во многом именно потому, что ответственные структуры не способны ее качественно продвигать.Как же отреагировало на эту дату агентство Евгения Примакова? Вспомнило ли о том, чем обязаны России те страны, где находятся сотни высокооплачиваемых сотрудников Россотрудничества? Вопрос, по всей видимости, риторический.