Теперь Сипягина начали “отправлять” в отставку федеральные СМИ. Издание “Ъ”, со ссылкой на свои источники, сообщило, что Владимир Сипягин может в сентябре сменить губернаторское

Теперь Сипягина начали “отправлять” в отставку федеральные СМИ. Издание “Ъ”, со ссылкой на свои источники, сообщило, что Владимир Сипягин может в сентябре сменить губернаторское кресло на депутатское в Госудме. Нынешнему главе региона пророчат депутатский мандат в территориальной группе ЛДПР или в общефедеральной части списка партии. Источники наших федеральных коллег полагают, что отставка Сипягина состоится сразу