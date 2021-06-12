При этом 31 761 пациент с Covid-19 оправился от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 45 человек.

За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли ещё три человека. Об этом 12 июня сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1226 летальных исходов.При этом 31 761 пациент с Covid-19 оправился от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 45 человек.Напомним, что за минувшие сутки медики в области ещё 48 случаев ковида.