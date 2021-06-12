В 11:44 11 июня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Александрове. На улице Маяковского горело бывшее общежитие. На момент прибытия пожарных из ..

В 11:44 11 июня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Александрове. На улице Маяковского горело бывшее общежитие.На момент прибытия пожарных из окна пятого этажа наблюдался дым. Пожарные сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара.«Горел диван на общей кухне бывшего общежития. Пожарные потушили пламя на площади два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. С помощью спасательных устройств и по автолестнице спасено - четыре человека, среди них - трое детей. Эвакуировано - 20 человек.На вызов выезжали 5 единиц техники, а также 14 человек личного состава.