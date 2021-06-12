12.06.2021

2021-06-12 09:25:05

Владимирская область вместе со всей страной отмечает День России

День России празднуется ежегодно, с 1992-ого года. Двумя годами ранее, в этот день 12-ого июня 90-ого была принята Декларация о государственном суверенитете.



По данным переписи населения во Владимирской области проживает почти 1 миллион 444 тысячи человек.



Население нашего региона, как и в целом страны, многонационально. Во Владимирской области в мире и взаимопонимании проживают представители более чем 90 национальностей. Русские, украинцы, татары, армяне, белорусы, узбеки, таджики, киргизы, азербайджане, чуваши, цыгане и другие. Среди жителей региона есть и представители таких редких народностей как дидойцы, берберы, вепсы, гагаузы, чадцы и удины.