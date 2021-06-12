В День России полицейские и ветераны приняли участие в высадке памятной кедровой аллеи в новом городском патриотическом сквере.

Владимирские полицейские и ветераны органов внутренних дел присоединились к Международному патриотическому проекту «Кедры Великой Победы».12 июня, в День России, сотрудники полиции и ветераны ОВД вместе с представителями других ведомств, администрации города Владимира, ветеранами ВОВ, известными горожанами и общественными деятелями высадили аллею из алтайских кедров в новом патриотическом сквере города.Присутствующие на мероприятии отметили важность сохранения памяти о каждом, кто пожертвовал собой во имя мирной жизни будущих поколений. В том числе, о сотрудниках органов внутренних дел, не только воевавших на фронтах, но и защищавших правопорядок в тылу.Напротив деревьев участники акции установили именные таблички. Среди них - табличка Совета ветеранов при УМВД России по городу Владимиру.Международный патриотический проект «Кедры Великой Победы» стартовал в 2019 году и рассчитан до 2025 года. За это время в городах России и за рубежом планируется высадить 27 миллионов деревьев в память обо всех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны.