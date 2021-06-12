Взял “серебро” на Кубке России. Владимирский гимнаст Александр Карцев успешно выступил в финале индивидуального многоборья и стал вторым, уступив только одному сопернику Никите

Взял “серебро” на Кубке России. Владимирский гимнаст Александр Карцев успешно выступил в финале индивидуального многоборья и стал вторым, уступив только одному сопернику Никите Нагорному. Ещё один воспитанник владимирской спортшколы имени Толкачёва – Алексей Ростов – занял шестое место. Соревнования проходят с 8 по 12 июня в Новосибирске. В них участвуют 24 гимнаста и гимнастки, отобранные