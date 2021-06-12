12 июня состоится открытие общественного пространства.

Во Владимире первый этап благоустройства патриотического сквера на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта.Его выполнили за полтора месяца за счёт внебюджетных средств. В сквере Победы появилась инженерная инфраструктура, ливнёвки, проложены кабели уличного освещения, установлены постаменты под военную технику, сформированы центральная площадь, основные аллеи, площадки для отдыха и велодорожки, подведены коммуникации для фонтана, оборудованы санузлы.Сегодня состоится открытие общественного пространства.«В рамках акции «Кедры Великой Победы» 12 июня и в последующие дни здесь высадят 80 двадцатилетних алтайских кедров», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.Напомним, что общая площадь, которую планируется привести в порядок, составляет 3,5 га.Завершение всех работ по благоустройству запланировано на 2022 год. Здесь появятся интерактивные панно с именами погибших участников Великой Отечественной, обустройство аллей, фонтан и павильон.Как сообщил представитель проектной организации, планируется установка забора, обустройство входной группы.Кроме того, в парке высадят березовую рощу, липы, клены и каштаны. Всего - несколько сотен деревьев.Добавим, что на сайте горадминистрации продолжается за название обновлённой территории. Лидирует - Сквер Победы. Всего свой выбор сделали 613 человек.