12.06.2021

2021-06-12 12:05:04

Во Владимире презентовали первую очередь нового патриотического сквера

Сегодня во Владимире открылась первая очередь нового городского общественного пространства - патриотического сквера на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Внимание владимирцев привлекло большое количество военной техники. На постаменты установлены военные грузовики, БТР и пушки.



Центральным событием праздника стала высадка аллеи «Кедров Великой Победы». Международный патриотический проект «Кедры Великой Победы» рассчитан на 2020-2025 годы. За это время в городах России и в странах ближнего и дальнего зарубежья планируется высадить 27 миллионов деревьев - в память о наших согражданах, погибших в годы Великой Отечественной войны.



Сегодня и в последующие дни в патриотическом сквере высадят 80 двадцатилетних алтайских кедров. Кедры будут именными - от известных горожан, государственных, городских и областных общественных организаций.



Благоустройство сквера началось в конце апреля. Накануне Дня России на территории патриотического сквера сделаны инженерная инфраструктура, ливневки и кабели уличного освещения, установлены постаменты под образцы военной техники, сформированы центральная площадь, основные аллеи, площадки для отдыха и велодорожки, подведены коммуникации для фонтана и оборудованы санузлы.