Четыре учреждения нарушали санитарные правила.

Прокуратура Владимиры выявила нарушения при организации питания детей-сирот в четырёх учреждениях.В детском доме имени Карла Либкнехта отсутствовали пробы готовой продукции в течение 48 часов, имелись нарушения в заполнении бракеражного журнала, отсутствовали приборы измерения температуры и влажности воздуха на складе, работники кухни не прошли ежедневный гигиенический осмотр.В коррекционной школе-интернете города для детей с тяжёлыми нарушениями речи отсутствовали необходимые пробы готовой продукции, одежда кухонных работников хранилась вместе с верхней одеждой персонала.В школе-интернате № 30 имелись нарушения в заполнении бракеражного журнала, отсутствовали приборы измерения температуры и влажности воздуха на складе, спецодежда кухонных работников находилась вместе с уличным уборочным инвентарем.В МУП «КП Сунгирь» отсутствовали необходимые пробы готовой продукции, нарушались условия хранения продуктов.По результатам проверки восемь человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Одного – оштрафовали.