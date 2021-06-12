Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 124 человек.

Во Владимирской области на 12 июня подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 горожан. Ещё 6 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, 4 - в Петушинском и Ковровском районах. По 3 пациента с Covid-19 прибавилось в Вязниковском и Камешковском, по 2 - в Александровском, Киржачском и Меленковском, по 1 - в Суздальском, Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Юрьев-Польском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 124 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7783 случая во Владимире, 4127 - в Гусь-Хрустальном районе, 3750 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.