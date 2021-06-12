Все объекты введут в эксплуатацию в 2021 году.

На модернизацию котельного оборудования, газификацию котельных и строительство объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области выделили 156 млн рублей.На эти средства построят семь современных газовых блочно-модульных котельных в городе Струнино, микрорайоне Белая речка в Кольчугине, деревне Новосёлово, селе Ляхи и деревне Тургенево, селе Борисоглеб и селе Небылое, а также будет проведена реконструкция котельной в Суздале.На индивидуальное газовое отопление переведут 16 муниципальных квартир: 8 – в Паустовском муниципальном образовании, 4 – в Гусь-Хрустальном, 3 – в Вяткинском сельском поселении и 1 – в Черкутинском.Все объекты введут в эксплуатацию в 2021 году.