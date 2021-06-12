В программу мероприятия вошли произведения классической и русско-народной песни, романсы, песни советских композиторов...

Творческий вечер заместителя начальника Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве и заслуженного работника культуры Российской Федерации Каринэ Гаспарян был посвящен знаменательному событию – 30-летию ее работы с оркестром московской полиции «Россияне».«30 лет назад, в июне 1991 года, вышел приказ о моем назначении на должность солистки-вокалистки оркестра русских-народных инструментов «Россияне», а значит прошло уже 30 лет как я пришла работать в стены дворца культуры, - отметила Каринэ Гаспарян, - Сегодня в концертной программе будут произведения, которые звучали на разных концертных площадках, и мы отобрали самые лучшие и популярные произведения».Каринэ Гаспарян проделала большой творческий путь в московском гарнизоне полиции. Ее выступления с оркестром «Россияне» не раз звучали за границей, коллектив выступал и в регионах России, но чаще всего их можно увидеть на московских площадках и подразделениях столичного Главка полиции.В программу мероприятия вошли произведения классической и русско-народной песни, романсы, песни советских композиторов – значимые произведения, которые за эти годы сильно полюбили зрители.Начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко пришел поздравить свою коллегу с знаменательной датой.«Я горжусь ею и очень рад этому событию. Она, конечно, поет больше, чем 30 лет, но именно с «Россиянами», коллективом, который стал «визитной карточкой» Культурного центра столичной полиции, сегодня вместе отмечают в рамках творческого вечера свой юбилей».Юрий Рыбальченко подчеркнул, что Каринэ Гаспарян не только талантливая певица, но и очень ответственный организатор. После окончания рабочего дня, когда она заканчивает быть руководителем, Каринэ идет на репетиции, чтобы всегда оставаться в форме, порой и несмотря на сильную усталость.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве