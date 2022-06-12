Суздальский райсуд приговорил жителя Владимирской области к штрафу в один миллион рублей за попытку дачи взятки полицейскому.

Один миллион рублей заплатит житель Владимирской области за покушение на дачу взятки в 30 тысяч рублей оперуполномоченному. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о факте мздоимства в дежурную часть ОМВД России по Суздальскому району.Взятку осуждённый предлагал за отказ в возбуждении уголовного дела по факту продажи незаконно заготовленной древесины.