На Пушкинской площади в Москве открылся флагманский ресторан новой сети быстрого питания, ставшей заменой ушедшему из России Макдоналдсу. Накануне заведение посетил мэр столицы Сергей Собянин.

На Пушкинской площади в Москве открылся флагманский ресторан новой сети быстрого питания, ставшей заменой ушедшему из России "Макдоналдсу". Накануне заведение посетил мэр столицы Сергей Собянин.По словам градоначальника, возобновление работы позволяет сохранить десятки тысяч рабочих мест. Любое промедление означало бы, что сеть может не открыться, отметил Собянин."Профессиональная команда, российская команда, с российскими поставщиками продуктов, с российским сельским хозяйством, аграриями и почитателями должна работать", – заявил он.Мэр рассказал, что власти столицы готовились и к худшим вариантам развития событий. Поэтому город установил гранты на открытие новых сетей общепита.Первые заявки уже получили одобрение в мэрии. На сегодняшний день на стадии открытия находится 60 новых заведений.В марте текущего года "Макдоналдс" сообщил о приостановке работы своих ресторанов в России. Сеть компании в РФ насчитывала 850 предприятий в 62 регионах.12 июня возобновляют работу первые 15 ресторанов сети в Москве и области. До конца текущего месяца откроются еще более 200 заведений.Возобновление работы ресторанов под новым брендом сохраняет 150 тысяч рабочих мест. Это 50 тысяч работников "Макдоналдс" и около 100 тысяч на предприятиях-поставщиках.Решение о грантах для предприятиях общепита московское правительство приняло в марте 2022 года. Максимальный размер выплаты – пять миллионов рублей.Предприниматели активно участвуют в программы. Сегодня одобрено уже 58 заявок на общую сумму более 118 миллиона рублей. Отбор заявок завершится 30 июня.