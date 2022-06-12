Спасатели ликвидировали пожар на площади 120 кв. м.

На пожаре в Петушинском районе обнаружено тело погибшего человека. Трагедия произошла в деревне Липна в ночь на 12 июня, сообщили в региональном ГУ МЧС.Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило спасателям с опозданием. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то в доме было сильное задымление.Спасатели ликвидировали пожар на площади 120 кв. м. В доме во время тушения огня найден погибший человек, его личность устанавливается.В ликвидации пожара участвовали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину трагедии.