В деревне Липна Петушинского района сгорел частный дом в ночью с 12 на 13 июня. На пожаре обнаружили труп неопознанного мужчины, сообщили в региональном МЧС. Общая площадь пожара составила 120

В деревне Липна Петушинского района сгорел частный дом в ночью с 12 на 13 июня. На пожаре обнаружили труп неопознанного мужчины, сообщили в региональном МЧС. Общая площадь пожара составила 120 кв.м. Личность погибшего устанавливается. фото: МЧС России по Владимирской области Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!