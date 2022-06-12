Рептилий видели непосредственно возле официального места для купания.

Жителей Гусь-Хрустального предупредили о змеях в районе городского пляжа. Об этом говорится в сообщении администрации города.По данным властей, в районе городского пляжа, который расположен на водохранилище реки Гусь, зафиксировано большое количество змей. Рептилий видели непосредственно возле официального места для купания.В связи с этим отдыхающих попросили быть внимательнее и осторожнее. В случае обнаружения змеи необходимо вести себя спокойно, не убегать. Змее нужно дать уползти или спокойно отступить.Чаще всего гадюки, которые водятся в лесах региона, первыми не нападают. Однако провоцировать их лишний раз не следует. Важно помнить, что ядовиты даже только что вылупившиеся пресмыкающиеся.Если змея все-таки укусила, то следует обратиться за медицинской помощью в ближайшее медучреждение.