Тест-систему для диагностики ранней стадии болезни Альцгеймера разрабатывают во Владимирской...

Тест-систему для диагностики ранней стадии болезни Альцгеймера разрабатывают во Владимирской области.Правительство Владимирской области сообщило о разработке тест-системы для быстрой и доступной диагностики ранних стадий болезни Альцгеймера с использованием отечественных реактивов. Для этого планируется применить мультиплексную ПЦР-систему для тестирования, которая позволит оценивать наличие мутаций в искомых четырех генах. Реализует проект кванторианец Даниил Герасимов.Такой подход позволит начать комплексные замедляющие мероприятия на ранних стадиях и замедлить наступление болезни.Благодаря отсрочке развития активной фазы заболевания, пациентам продлять период полноценной жизни.Фото - официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области.