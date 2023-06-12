Тест-систему для диагностики ранней стадии болезни Альцгеймера разрабатывают во Владимирской...
Тест-систему для диагностики ранней стадии болезни Альцгеймера разрабатывают во Владимирской области.
Правительство Владимирской области сообщило о разработке тест-системы для быстрой и доступной диагностики ранних стадий болезни Альцгеймера с использованием отечественных реактивов. Для этого планируется применить мультиплексную ПЦР-систему для тестирования, которая позволит оценивать наличие мутаций в искомых четырех генах. Реализует проект кванторианец Даниил Герасимов.
Такой подход позволит начать комплексные замедляющие мероприятия на ранних стадиях и замедлить наступление болезни.
Благодаря отсрочке развития активной фазы заболевания, пациентам продлять период полноценной жизни.
Фото - официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области.