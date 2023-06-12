Администрация Владимира хотела переименовать остановку Золотые ворота. На очередном заседании...

Администрация Владимира хотела переименовать остановку "Золотые ворота".На очередном заседании администрации города Владимира 7 июня рассмотрели вопрос о переименовании остановки "Золотые ворота" в "Театральную площадь".Комиссия достаточных оснований для таких перемен не нашла, поэтому исторически сложившееся название остановки для общественного транспорта сохраниться.Также было отложено решение о "Кубаровском сквере": общественному пространству между улицами Горького и Никитина это название пока не присвоят. Как сообщают члены комиссии, этот вопрос требует комплексного изучения.А вот в микрорайоне Пиганово топонимическая комиссия одобрила присвоение названия "Пигановская" вновь образованной улице.Названия были даны и двум новым остановкам в Оргтруде «Оргтрудовские сады-1» и «Оргтрудовские сады-2» - их окончательно будут утверждать депутаты Владимирского городского совета.Фото - Владимиро-Суздальский музей-заповедник.