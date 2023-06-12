До 9 лет лишения свободы грозит владимирским грибникам за сбор редких видов. 11 июня Александр...

До 9 лет лишения свободы грозит владимирским грибникам за сбор редких видов.11 июня Александр Бударагин, Руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН», напомнил жителям Владимирской области, что за сбор редких видов грибов может грозить до 9 лет лишения свободы.Юрист объяснил: сбор или повреждение нескольких грибов считается неосторожностью, а вот сбор редких видов в промышленных масштабах влечет за собой наказание. Это могут быть как принудительные или обязательные работы сроком до 480 часов или двух лет, так и лишение свободы на срок до 9 лет (наиболее строгое наказание). Также предусматривается штраф в размере до 1 млн рублей.Владимирским грибникам стоит быть внимательнее. Список грибов, которые собирать запрещено, можно посмотреть в постановлении правительства РФ.Фото - pxfuel.com